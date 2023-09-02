Джере — о камбэке Джоковича: Новак показал, почему является лучшим игроком в истории

38-я ракетка мира сербский теннисист Ласло Джере прокомментировал поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023 с соотечественником Новаком Джоковичем. Джере выиграл первые два сета в этой встрече, однако позже Джокович совершил камбэк и вышел в 1/8 финала турнира.

«Я знал, что могу хорошо сыграть, и был уверен, что в будущем мне это поможет. В последнее время я хорошо играю. Даже третьем и четвёртом сетах этой встречи я выглядел не так уж плохо. Энергии поубавилось, было непросто. Я сделал всё, что мог. Новак показал, почему является лучшим теннисистом в истории», — приводит слова Джере агентство ТАНЮГ.

В следующем раунде US Open — 2023 Новак Джокович встретится с хорватским теннисистом Борной Гойо.