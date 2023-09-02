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Макки: Винус Уильямс ни в коем случае не стоит сейчас завершать карьеру

Макки: Винус Уильямс ни в коем случае не стоит сейчас завершать карьеру
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Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о возможном завершении карьеры 43-летней Винус Уильямс.

«Винус ни в коем случае не стоит сейчас завершать карьеру. Она любит выступать на публике и любит соревноваться. Любому чемпиону трудно сказать, что его карьера подошла к концу. На матчи Винус приходят зрители, все её любят. Вторая величайшая теннисистка всех времён, по моему мнению, сама сообщит нам, когда решит покинуть тур», — написал Макки на своей странице в соцсетях.

Напомним, Винус Уильямс потерпела поражение в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2023. Американская теннисистка проиграла представительнице Бельгии Гретье Миннен со счётом 1:6, 1:6.

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