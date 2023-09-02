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Дарья Касаткина — Гретье Миннен: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open

Дарья Касаткина — Гретье Миннен: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open
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Сегодня, 2 сентября, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, в котором 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с представительницей Бельгии Гретье Миннен (97-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском на корте №17 и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Гретье Миннен в третьем круге Открытого чемпионата США — 2023.

US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 18:00 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Гретье Миннен
97
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен

Напомним, Дарья Касаткина и Гретье Миннен встречались на корте один раз. В матче первого круга турнира в Гранби в 2022 году победу со счётом 6:7, 6:4, 6:2 одержала российская теннисистка. Действующей чемпионкой US Open является полька Ига Свёнтек.

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