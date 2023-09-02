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Камельзон: нет никаких сомнений, что Медведев обыграет Баэса и выйдет в 1/8 финала US Open

Камельзон: нет никаких сомнений, что Медведев обыграет Баэса и выйдет в 1/8 финала US Open
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Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата США — 2023, в котором российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.

«Медведев очень уверенно начал US Open. У меня нет никаких сомнений, что он обыграет Баэса и выйдет в 1/8. Даня нашёл свою игру и правильный ритм. Это не может не радовать. У меня есть оптимистический настрой на эту игровую неделю. Ему повезло с сеткой. У Дани есть всё для того, чтобы удачно выступить на этом «Большом шлеме». В сегодняшнем матче с аргентинцем у Медведева проблем быть точно не должно. Но в любом случае нужно выходить и показывать свой лучший теннис», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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