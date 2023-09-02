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Янчук: Самсонова на подъёме. Психологически играть ей будет легче, чем Кис

Янчук: Самсонова на подъёме. Психологически играть ей будет легче, чем Кис
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата США — 2023, в котором 15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с американской спортсменкой Мэдисон Кис.

«Матч будет равным. Но Самсонова на подъёме. Думаю, психологически ей легче будет играть, чем сопернице. Самсонова ещё восходящая. О звезде говорить пока ещё рано, но играет она убедительно, с претензиями на высокие места. Боевой настрой у Людмилы, уверена в себе, что очень важно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч Самсоновой и Кис состоится сегодня, 2 сентября. Встреча теннисисток запланирована вторым запуском на корте Луи Армстронга и начнётся не раньше 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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