Корнеева призналась, что эпический матч Надаля с Медведевым на AO-2022 является её любимым

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева призналась, что матч чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022 является одним из её любимых.
Напомним, Надаль в том матче сумел отыграться с 0:2 по сетам и одержал победу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Любимый матч, аж мурашки», — написала Корнеева в своих социальных сетях, добавив эмодзи «улыбающееся лицо с сердечками».
Ранее Корнеева завоевала крупнейший титул в своей карьере. В финале турнира ITF (W-100) в Португалии Корнеева разгромила представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA).
- 2 сентября 2023
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