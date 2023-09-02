Халеп: когда жизнь даёт сто причин плакать, покажи, что у тебя миллион причин улыбаться

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп отправилась на отдых в Грецию после того, как вынесение решения по её делу о допинге вновь перенесли.

Теннисистка поделилась фото с отдыха и написала: «Когда жизнь даёт тебе сто причин расстраиваться и плакать, покажи ей, что у тебя есть миллион причин улыбаться и смеяться».

Фото: из личного архива Симоны Халеп

Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг. По делу теннисистки пока проходят слушания. Халеп неоднократно жаловалась на медлительность следствия. В конце августа стало известно о новом переносе вынесения вердикта по делу спортсменки.