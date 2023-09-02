Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча Риндеркнеш — Рублёв в третьем круге US Open

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о предстоящем матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023, в котором восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем.
«Рублёв, думаю, сет, в крайнем случае — два, может проиграть. В четырёх сетах он одолеет соперника. Настроен он сейчас неплохо. Его коронный удар справа, игра в темп более высокого порядка, чем у соперника. Думаю, Рублёв одолеет Риндеркнеша», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, матч Рублёва и Риндеркнеша состоится сегодня, 2 сентября. Поединок поставлен вторым запуском на Грандстэнде и начнётся не раньше 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 2 сентября 2023
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