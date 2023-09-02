Андрей Рублёв — Артур Риндеркнеш: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open

Сегодня, 2 сентября, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, в котором восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем (73-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов запланирована вторым запуском на Грэндстэнде и начнётся не раньше 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Артур Риндеркнеш в третьем круге Открытого чемпионата США — 2023.

Напомним, Рублёв и Риндеркнеш ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Открытый чемпионат США — 2023 продлится до 10 сентября. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.