Андрей Рублёв — Артур Риндеркнеш: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга US Open
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Сегодня, 2 сентября, состоится матч третьего круга Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, в котором восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем (73-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов запланирована вторым запуском на Грэндстэнде и начнётся не раньше 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Артур Риндеркнеш в третьем круге Открытого чемпионата США — 2023.
US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 20:10 МСК
73
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Напомним, Рублёв и Риндеркнеш ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Открытый чемпионат США — 2023 продлится до 10 сентября. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
Комментарии
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