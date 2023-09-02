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Штрикер прокомментировал свой сенсационный выход в четвёртый круг US Open

Штрикер прокомментировал свой сенсационный выход в четвёртый круг US Open
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Швейцарский теннисист Доминик Штрикер прокомментировал свой сенсационный выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Спортсмен попал в основную сетку турнира, полностью пройдя квалификационный этап, а во втором круге швейцарец в пяти сетах обыграл седьмого сеяного грека Стефаноса Циципаса.

«Это прекрасно. Потрясающе впервые в жизни выйти в четвёртый круг. Я очень доволен.

Квалификация получилась непростой. Во втором круге я отыграл матчбол. И мы шутили, что после отыгранных матчболов обычно происходят хорошие истории. В итоге я вышел в четвёртый круг», — сказал Штрикер на пресс-конференции после победы в пяти сетах над французом Бенжаменом Бонзи.

Далее Штрикер встретится с девятой ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем.

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