Ольховский: встреча с Баэсом будет первым серьёзным матчем для Медведева на US Open

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о сопернике третьей ракетки мира из России Даниила Медведева в третьем круге Открытого чемпионата США — аргентинце Себастьяне Баэсе, 32-й ракетке мира, выигравшем три титула ATP в текущем сезоне.

«С Баэсом будет очень интересный матч. У него сейчас хорошая беспроигрышная серия (спортсмен побеждал в 12 матчах подряд. — Прим. «Чемпионата»), недавно он выиграл турнир, поэтому он будет очень уверенным в своих силах. Медведеву нужно очень цепко играть. Думаю, это будет первый серьёзный матч для Даниила на US Open, но всё будет зависеть именно от него», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Встреча Медведева и Баэса начнётся около 3:30 по московскому времени в воскресенье, 3 сентября. Ранее спортсмены никогда не играли друг с другом.