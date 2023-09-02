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Ольховский: встреча с Баэсом будет первым серьёзным матчем для Медведева на US Open

Ольховский: встреча с Баэсом будет первым серьёзным матчем для Медведева на US Open
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о сопернике третьей ракетки мира из России Даниила Медведева в третьем круге Открытого чемпионата США — аргентинце Себастьяне Баэсе, 32-й ракетке мира, выигравшем три титула ATP в текущем сезоне.

«С Баэсом будет очень интересный матч. У него сейчас хорошая беспроигрышная серия (спортсмен побеждал в 12 матчах подряд. — Прим. «Чемпионата»), недавно он выиграл турнир, поэтому он будет очень уверенным в своих силах. Медведеву нужно очень цепко играть. Думаю, это будет первый серьёзный матч для Даниила на US Open, но всё будет зависеть именно от него», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Встреча Медведева и Баэса начнётся около 3:30 по московскому времени в воскресенье, 3 сентября. Ранее спортсмены никогда не играли друг с другом.

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