Веснина: Медведеву нужно сохранить максимальное количество сил к игре с Алькарасом

Российская теннисистка, чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр Елена Веснина поделилась мнением о выступлении третьей ракетки мира из России Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.

«Каждая игра Медведева — особенная история. В предыдущем матче у него вроде бы не возникло проблем с австралийцем, но были серьёзные недовольства зрителями. Ему нужно выплеснуть негативные эмоции для своей удачной игры. У него взаимная любовь с Нью-Йорком. Он знает, как добывать победы на US Open. Думаю, что для него это самый значимый турнир сезона. Наверное, из-за этого есть лишние нервы. В целом, пока что Даня играет хорошо, уверенно. Он, как игрок топ-уровня, добавляет от матча к матчу.

Для Даниила очень важно не потратить много сил с Баэсом и в следующих матчах. Соперники до полуфинала ему точно по силам. По сетке он идёт на Алькараса. Это будет тяжелейший полуфинал. Даниилу необходимо сохранить максимальное количество сил к этой игре. Карлос сейчас просто превосходен, он уверенно идёт к титулу. Остановить испанца будет невероятно сложно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

За выход в четвёртый круг Даниил Медведев поборется с 32-й ракеткой мира из Аргентины Себастьяном Баэсом. Их матч начнётся приблизительно в 03:30 по московскому времени в воскресенье, третье сентября.