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Соболенко в двух сетах разгромила Бюрель и вышла в четвёртый круг US Open

Соболенко в двух сетах разгромила Бюрель и вышла в четвёртый круг US Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, без проблем вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Спортсменка в двух сетах разгромила 62-ю ракетку мира из Франции Клару Бюрель. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За это время Арина Соболенко выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету Клары Бюрель в этой встрече — две подачи навылет и пять двойных ошибок.

Далее Арина Соболенко встретится либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, 14-й ракеткой мира, либо с бельгийкой Гретье Миннен, 97-й ракеткой мира и квалифаером турнира. Соперница белорусской теннисистки определится сегодня, 2 сентября, вечером.

US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 18:10 МСК
Клара Бюрель
62
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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