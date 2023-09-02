Касаткина вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США, где встретится с Соболенко

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 14-я ракетка мира, вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Спортсменка в двух сетах третьего круга обыграла 97-ю ракетку мира из Бельгии Гретье Миннен. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. По ходу встречи Дарья Касаткина реализовала три брейк-пойнта, а также допустила пять двойных ошибок. На счету Гретье Миннен — два выполненных эйса, один реализованный брейк-пойнт и одна двойная ошибка.

Далее Касаткина поборется за выход в четвертьфинал со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Ранее у спортсменок было шесть личных встреч, в которых россиянка по победам уступает со счётом 2-4: Касаткина брала верх в Пекине (2019) и Сан-Хосе (2022), а Соболенко побеждала на «Ролан Гаррос» (2020), на Australian Open (2021), в Мадриде (2021) и в Цинциннати (2023).