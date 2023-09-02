Виктор Янчук: у Медведева будут трудности в матче с Баэсом — придётся провозиться
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Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук поделился мнением о матче третьего круга Открытого чемпионата США, в котором третья ракетка мира из России Даниил Медведев встретится с 32-й ракеткой мира из Аргентины Себастьяном Баэсом.
«Думаю, у Медведева будут трудности в матче с Баэсом, но он их преодолеет. Класс у Даниила высокий. Придётся провозиться. Думаю, будет четыре сета. Но класс у него есть, настрой боевой. Мастерство Даниила и стабильность игры более высокие и убедительные, чем у соперника», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Матч Медведева и Баэса начнётся в воскресенье, 3 сентября, приблизительно в 3:30 по московскому времени.
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