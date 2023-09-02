Арина Соболенко одержала 47-ю победу в сезоне, обновив личный рекорд по выигранным матчам
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, в матче третьего круга Открытого чемпионата США одержала рекордную для себя 47-ю победу в сезоне.
Сегодня, второго сентября, спортсменка в двух сетах разгромила француженку Клару Бюрель, занимающую 62-ю строчку рейтинга WTA. Эта победа стала 47-й для Соболенко в 2023 году, что является её личным рекордом по победам за один сезон на уровне WTA.
Напомним, в 2023 году Арина Соболенко выиграла три титула: спортсменка впервые в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема», одержав победу на Australian Open, а также выиграла турниры в Аделаиде и Мадриде. Также белоруска доходила до финала Индиан-Уэллса и Штутгарта и играла в полуфиналах «Ролан Гаррос» и Уимблдона.
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- 2 сентября 2023
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