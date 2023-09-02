Четыре российские теннисистки сыграют в первом круге юниорского US Open

Стала известна турнирная сетка женского юниорского Открытого чемпионата США. В первом круге сыграют сразу четыре россиянки.

11-я по посеву российская теннисистка Анастасия Гурьева на старте турнира встретится с уроженкой Казахстана, представляющей Германию, Соней Жиенбаевой. Отметим, что Гурьева — единственная сеяная спортсменка из России на US Open среди девушек.

Другие россиянки в своих матчах первого круга сыграют с американскими теннисистками. Кристиана Сидорова в своём матче первого круга сыграет с Татум Эванс, Алиса Октябрёва — с Аспер Шуман, а Екатерина Перелыгина — с Алексией Хармон.

Напомним, чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году Алина Корнеева не приехала на Открытый чемпионат США из-за проблем с получением визы.