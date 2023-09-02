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Соболенко оценила своё состояние по ходу стартовых матчей Открытого чемпионата США

Соболенко оценила своё состояние по ходу стартовых матчей Открытого чемпионата США
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Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко оценила своё состояние по ходу стартовых матчей Открытого чемпионата США, а также прокомментировала свою уверенную победу над француженкой Кларой Бюрель в третьем круге турнира.

«Сегодня очень довольна своей игрой, я показала великолепный теннис. Очень довольна победой. Утром чувствовала себя прекрасно, была готова к игре. Я скорее ранняя пташка. Всегда по-разному, но последние дни – ранняя пташка.

Нужно быть ментально сильной, чтобы далеко заходить на мэйджорах, потому что это двухнедельный турнир и в некоторых матчах чувствуешь себя не на максимуме. Так что всё дело в психологии, умении с этим справляться и сосредотачиваться на своих задачах, а не чувствах. Физически тоже надо быть готовой, но главное – менталка.

Я точно не довольна стартом турнира – двойными ошибками в нескольких геймах на моей подаче. Рада, что смогла это исправить и теперь подаю лучше», — рассказала теннисистка на пресс-конференции.

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