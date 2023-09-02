Джокович: это сигнал другим теннисистам — я всё ещё в состоянии сыграть пять сетов ночью

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу в третьем круге Открытого чемпионата США. Спортсмен выиграл матч со своим соотечественником Ласло Джере, уступая сопернику 0:2 по сетам.

«Думаю, что это сигнал другим теннисистам — я всё ещё в состоянии сыграть пять сетов глубокой ночью. Возвращение после двух проигранных сетов всегда является сильным сигналом для будущих соперников. В то же время, если честно, я не очень хочу находиться в таком положении, предпочитаю выигрывать по всем сетам. Надеюсь, смогу вернуться на этот путь в следующих матчах.

Не уверен, что у меня есть психическое преимущество для игры после двух сетов. Может быть, когда я выиграл третий сет, то почувствовал, что вернулся, что победил Ласло, так сказать. Но он сражался, оставался хладнокровным и собранным. Он не проявлял слишком много эмоций. И каким-то образом даже не потерял самообладания. Он просто был очень последовательным. Чувствую, что повысил свой уровень тенниса и читал его игру немного лучше в третьем, четвёртом и пятом сетах, чем в первых двух. Я хорошо подавал, особенно — когда это было нужно, например, в пятом раунде. Матч был изматывающим, но выиграть в нём — огромное облегчение», — приводит слова Джоковича издание Tennis Majors.