«Она вдохновляет». Соболенко — о возвращении Возняцки в тур

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о возвращении в тур бывшей первой ракетки мира из Дании Каролины Возняцки, которая вернулась в профессиональный спорт в этом сезоне после рождения двух детей.
«Возвращение Возняцки – это потрясающе, просто потрясающе. Она вернулась после трёх с половиной лет отсутствия и всё равно показывает свой лучший теннис. Мне кажется, если у тебя есть такой уровень, ты его никогда не потеряешь. Тоже веришь, что и у меня будут шансы вернуться, если однажды я решу завести ребёнка. Так что спасибо ей за это. Она вдохновляет. Очень рада за неё», — поделилась Соболенко на пресс-конференции.
Каролина Возняцки уже вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США, где ей предстоит встретиться с шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф.
- 2 сентября 2023
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