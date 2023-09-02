«Она вдохновляет». Соболенко — о возвращении Возняцки в тур

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о возвращении в тур бывшей первой ракетки мира из Дании Каролины Возняцки, которая вернулась в профессиональный спорт в этом сезоне после рождения двух детей.

«Возвращение Возняцки – это потрясающе, просто потрясающе. Она вернулась после трёх с половиной лет отсутствия и всё равно показывает свой лучший теннис. Мне кажется, если у тебя есть такой уровень, ты его никогда не потеряешь. Тоже веришь, что и у меня будут шансы вернуться, если однажды я решу завести ребёнка. Так что спасибо ей за это. Она вдохновляет. Очень рада за неё», — поделилась Соболенко на пресс-конференции.

Каролина Возняцки уже вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США, где ей предстоит встретиться с шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф.