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Арнальди вышел в 1/8 финала US Open, обыграв Норри

Арнальди вышел в 1/8 финала US Open, обыграв Норри
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Итальянский теннисист Маттео Арнальди вышел в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open Арнальди нанёс поражение 16-му сеяному представителю Великобритании Кэмерону Норри со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Арнальди пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Норри выполнил три эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал один из пяти брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал US Open Арнальди сыграет с победителем матча между первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом и 26-й ракеткой турнира британцем Даниэлем Эвансом.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.

US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 20:00 МСК
Маттео Арнальди
61
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		4 3
             
Кэмерон Норри
16
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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