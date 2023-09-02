Арнальди вышел в 1/8 финала US Open, обыграв Норри

Итальянский теннисист Маттео Арнальди вышел в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open Арнальди нанёс поражение 16-му сеяному представителю Великобритании Кэмерону Норри со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Арнальди пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Норри выполнил три эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал один из пяти брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал US Open Арнальди сыграет с победителем матча между первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом и 26-й ракеткой турнира британцем Даниэлем Эвансом.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.