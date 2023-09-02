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СМИ: Прага может принять Итоговый турнир WTA, россиянок и белорусок допустят в Чехию

СМИ: Прага может принять Итоговый турнир WTA, россиянок и белорусок допустят в Чехию
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Известный американский журналист, автор Sports Illustrated Джон Вертхейм, считающийся одним из самых авторитетных спортивных журналистов США, сообщил, что, согласно его источникам, Прага (Чехия) может принять Итоговый турнир WTA в текущем сезоне.

Отдельно журналист отметил, что в случае одобрения Праги как места проведения турнира российские и белорусские теннисистки получат право выступить в Чехии. Сейчас в стране введён запрет на участие атлетам России и Беларуси в спортивных соревнованиях на территории государства.

Вертхейм написал, что окончательное решение о месте проведения Итогового турнира WTA будет принято организацией вскоре после окончания Открытого чемпионата США, финалы которого будут сыграны в следующее воскресенье, 10 сентября.

Напомним, другим кандидатом на проведение турнира является Саудовская Аравия.

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