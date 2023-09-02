СМИ: Прага может принять Итоговый турнир WTA, россиянок и белорусок допустят в Чехию

Известный американский журналист, автор Sports Illustrated Джон Вертхейм, считающийся одним из самых авторитетных спортивных журналистов США, сообщил, что, согласно его источникам, Прага (Чехия) может принять Итоговый турнир WTA в текущем сезоне.
Отдельно журналист отметил, что в случае одобрения Праги как места проведения турнира российские и белорусские теннисистки получат право выступить в Чехии. Сейчас в стране введён запрет на участие атлетам России и Беларуси в спортивных соревнованиях на территории государства.
Вертхейм написал, что окончательное решение о месте проведения Итогового турнира WTA будет принято организацией вскоре после окончания Открытого чемпионата США, финалы которого будут сыграны в следующее воскресенье, 10 сентября.
Напомним, другим кандидатом на проведение турнира является Саудовская Аравия.
- 2 сентября 2023
-
22:55
-
22:51
-
22:30
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:38
-
21:28
-
21:17
-
20:59
-
20:45
-
20:29
-
20:00
-
19:40
-
19:37
-
19:11
-
18:30
-
17:44
-
17:18
-
17:00
-
16:50
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:00
-
15:49
-
15:40
-
15:10
-
14:44
-
14:24
-
13:55
-
13:36
-
13:17
-
12:59
-
12:26