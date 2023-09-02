Алькарас: хотелось бы попасть в историю US Open вместе с Федерером
Поделиться
Испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США – заявил, что стремится защитить титул, чтобы повторить достижение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.
«Моя цель — защитить титул US Open. Знаю, что после Роджера в мужском разряде это никому не удавалось. Хотелось бы попасть в историю турнира вместе с Роджером», — сказал Алькарас на корте.
Напомним, в матче третьего круга US Open первый сеяный Алькарас нанёс поражение 26-й ракетке турнира британцу Даниэлю Эвансу со счётом 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. В 2022 году победителем турнира стал Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
22:55
-
22:51
-
22:30
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:38
-
21:28
-
21:17
-
20:59
-
20:45
-
20:29
-
20:00
-
19:40
-
19:37
-
19:11
-
18:30
-
17:44
-
17:18
-
17:00
-
16:50
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:00
-
15:49
-
15:40
-
15:10
-
14:44
-
14:24
-
13:55
-
13:36
-
13:17
-
12:59
-
12:26
Партнерский контент