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Алькарас: хотелось бы попасть в историю US Open вместе с Федерером

Алькарас: хотелось бы попасть в историю US Open вместе с Федерером
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Испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США – заявил, что стремится защитить титул, чтобы повторить достижение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

«Моя цель — защитить титул US Open. Знаю, что после Роджера в мужском разряде это никому не удавалось. Хотелось бы попасть в историю турнира вместе с Роджером», — сказал Алькарас на корте.

Напомним, в матче третьего круга US Open первый сеяный Алькарас нанёс поражение 26-й ракетке турнира британцу Даниэлю Эвансу со счётом 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. В 2022 году победителем турнира стал Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.

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