Арина Соболенко: надеюсь, следующий матч будет на «Артур Эш Стэдиум»

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко поделилась мнением о том, что за весь Открытый чемпионат США она ещё ни разу не играла на центральном корте турнира — «Артур Эш Стэдиум».

«Конечно, заметила [что меня ещё не ставили на «Артур Эш Стэдиум»]. Конечно, я хотела бы играть там, это особенная атмосфера. «Луис Армстронг» здорово меня поддерживает, мне нравится здесь играть, но надеюсь, следующий матч будет на «Эш». Никакого давления, мне нравится на «Луис», нравится «Эш».

Один из болельщиков кричал мне «Саба»? Мне больше нравится Саби. Саби и Тигрица», — рассказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвёртый круг турнира.

Далее Арина Соболенко сыграет с 14-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной.