Видеообзор поражения Людмилы Самсоновой в третьем круге Открытого чемпионата США

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Сегодня, 2 сентября, российская теннисистка Людмила Самсонова, 15-я ракетка мира, потерпела поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Спортсменка в трёх сетах проиграла 17-й ракетке мира из США Мэдисон Кис.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Людмилы Самсоновой в третьем круге US Open.

Данное видео доступно на Youtube-канале US Open Tennis Championships. Права на него принадлежат US Open.

Отметим, что по ходу встречи россиянку беспокоили проблемы с плечом, она даже вызывала на корт врача.

Людмила Самсонова не смогла защитить прошлогодний результат: в 2022 году спортсменка дошла до четвёртого круга, — и потеряет 110 рейтинговых очков.

Мэдисон Кис далее сыграет либо с Элиной Свитолиной (Украина, 26), либо с Джессикой Пегулой (США, 3).