Видеообзор поражения Людмилы Самсоновой в третьем круге Открытого чемпионата США

Сегодня, 2 сентября, российская теннисистка Людмила Самсонова, 15-я ракетка мира, потерпела поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Спортсменка в трёх сетах проиграла 17-й ракетке мира из США Мэдисон Кис.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Людмилы Самсоновой в третьем круге US Open.
Данное видео доступно на Youtube-канале US Open Tennis Championships. Права на него принадлежат US Open.
Отметим, что по ходу встречи россиянку беспокоили проблемы с плечом, она даже вызывала на корт врача.
Людмила Самсонова не смогла защитить прошлогодний результат: в 2022 году спортсменка дошла до четвёртого круга, — и потеряет 110 рейтинговых очков.
Мэдисон Кис далее сыграет либо с Элиной Свитолиной (Украина, 26), либо с Джессикой Пегулой (США, 3).
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