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«Это просто смех». Миллман раскритиковал новый перенос рассмотрения допингового дела Халеп

«Это просто смех». Миллман раскритиковал новый перенос рассмотрения допингового дела Халеп
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Австралийский теннисист Джон Миллман раскритиковал новый перенос рассмотрения допингового дела бывшей первой ракетки мира из Румынии Симоны Халеп. Спортсменку отстранили от соревнований год назад, но вердикт по её делу всё ещё не вынесен.

«Задержки ITIA в отношении дела Симоны Халеп – позор. В любом случае к ней не должны постоянно относиться настолько пренебрежительно. Я даже больше удивлен, что WTA – руководство и игроки – не выступили с публичным осуждением этого процесса. Это просто смех.

Из-за постоянных переносов слушаний со стороны ITIA Симона оказалась в теннисном чистилище. Её коллеги должны были её поддержать и публично осветить эту ситуацию, чтобы состоялось правильное и честное слушание её дела. Будь вы на её месте, вы бы хотели хотя бы этого, вне зависимости от исхода», — написал Миллман в социальной сети.

31 августа Симона Халеп написала, что рассмотрение её допингового дела вновь перенесено.

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