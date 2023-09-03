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Синнер обыграл Вавринку и вышел в четвёртый круг US Open

Синнер обыграл Вавринку и вышел в четвёртый круг US Open
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Итальянец Янник Синнер вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 58 минут. За это время Синнер сделал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибкок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету швейцарца восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в четвертьфинал турнира Синнер сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) – Григор Димитров (Болгария).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 22:05 МСК
Стэн Вавринка
49
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 2
6 		2 6 6
             
Янник Синнер
6
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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