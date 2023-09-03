Синнер обыграл Вавринку и вышел в четвёртый круг US Open

Итальянец Янник Синнер вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл представителя Швейцарии Стэна Вавринку со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 58 минут. За это время Синнер сделал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибкок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету швейцарца восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 12.
За выход в четвертьфинал турнира Синнер сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) – Григор Димитров (Болгария).
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.
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