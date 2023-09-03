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Рублёв прокомментировал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США

Рублёв прокомментировал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над французом Артуром Риндеркнешом (3:6, 6:3, 6:1, 7:5) в третьем круге Открытого чемпионата США.

«Я раньше не играл с Артуром, мы даже не тренировались, поэтому я не знал, чего ожидать. Я знал, что у него отличная подача и действительно потрясающий удар справа, и он умеет наносить удары, поэтому я понимал, что это будет действительно тяжёлый матч. Я счастлив, что смог переломить ситуацию и выиграть матч», — приводит слова Рублёва Eurosport.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Рублёв сыграет с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн.

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