Алькарас высказался о ярком камбэке Джоковича в матче с Джере на US Open

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас прокомментировал волевую победу серба Новака Джоковича в матче третьего круга Открытого чемпионата США с Ласло Джере. Напомним, Джере выиграл первые два сета в этой встрече, однако позже Джокович совершил камбэк и вышел в 1/8 финала турнира.
«Я посмотрел первые два сета и пошёл спать, но мне было ясно, что он вернётся. Новак ещё раз показал, что он один из лучших в истории. Я видел, как он делает это. Его возвращение достойно восхищения», — приводит слова Алькараса Marca.
В следующем раунде US Open — 2023 Новак Джокович встретится с хорватским теннисистом Борной Гойо.
Алькарас также вышел в 1/8 финала US Open. В третьем круге он нанёс поражение 26-й ракетке турнира британцу Даниэлю Эвансу со счётом 6:2, 6:3, 4:6, 6:3.
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