Элина Свитолина прокомментировала вылет с US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в третьем круге US Open от американки Джессики Пегулы.

«Честно говоря, была рада, что смогла играть на этом турнире. Я выиграла здесь пару матчей. Сегодня была тяжёлая игра. Пегула хорошо сыграла в третьем сете. Сегодня игра пошла не по плану. Это теннис. Я чувствую, что моя игра становится лучше. Чувствую себя хорошо на корте. Конечно, иногда бывают тяжёлые дни. Сегодня играл против третьей ракетки мира. Это непросто. Я просто хочу взять отпуск прямо сейчас, чтобы восстановиться физически и снова пойти в путь. Когда буду в хорошей физической форме, я действительно смогу бросить вызов этим игрокам», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинал Джессика Пегула поборется с соотечественницей Мэдисон Кис.