Звонарёва и Зигемунд победили Миннен и Викмайер в трёх сетах

12-е сеяные немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарёва победили бельгиек Гретье Миннен и Янину Викмайер в матче второго круга Открытого чемпионата США-2023 в женском парном разряде — 6:7 (3:7), 6:2, 6:0. Игра проходила на пятом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 2 часа 9 минут.

Зигемунд и Звонарёва сделали три эйса, допустили пять двойных ошибок и реализовали семь брейк-пойнтов из 18. Их соперницы один раз подали на вылет, дважды ошиблись на подаче и реализовали два из четырёх брейк-пойнтов. Всего в матче Зигемунд и Звонарёва выиграли 98 очков, а Миннен и Викмайер — 77.

В третьем круге россиянка и немка встретятся с парой Робин Монтгомери / Клерви Нгуну (США).