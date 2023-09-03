Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Остапенко на US Open
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с латвийкой Еленой Остапенко на Открытом чемпионате США.
«В один прекрасный день она может сыграть идеальный матчи просто выложиться на все 100 процентов, даже если она действительно рискует, а в другой день все может быть по-другому. Никогда не знаешь, чего ожидать. Но я отчасти принимаю тот факт, что все эти игроки будут показывать против меня лучший теннис. Я уже чувствовала это пару раз», — приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.
Напомним, в матче третьего круга Остапенко обыграла представительницу США 73-ю ракетку мира Бернарду Перу. Свёнтек, в свою очередь, в своём матче обыграла представительницу Словении Каю Юван.
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