Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Остапенко на US Open

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с латвийкой Еленой Остапенко на Открытом чемпионате США.

«В один прекрасный день она может сыграть идеальный матчи просто выложиться на все 100 процентов, даже если она действительно рискует, а в другой день все может быть по-другому. Никогда не знаешь, чего ожидать. Но я отчасти принимаю тот факт, что все эти игроки будут показывать против меня лучший теннис. Я уже чувствовала это пару раз», — приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.

Напомним, в матче третьего круга Остапенко обыграла представительницу США 73-ю ракетку мира Бернарду Перу. Свёнтек, в свою очередь, в своём матче обыграла представительницу Словении Каю Юван.