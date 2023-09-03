Жабер в тяжёлом противостоянии одолела Боузкову и вышла в четвёртый круг US Open

Завершилась встреча в рамках третьего круга Открытого чемпионата США между тунисской теннисисткой Онс Жабер (пятая ракетка мира) и представительницей Чехии Мари Боузковой (31-я ракетка мира). Матч закончился победой Жабер со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 50 минут. За это время Онс исполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов (63%). В свою очередь, Боузкова не совершила ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала 5 из 11 возможных брейк-пойнтов (45%).

В четвёртом круге представительница Туниса встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (23-я ракетка мира). Ранее теннисистки провели только один матч против друг друга, где в августе прошлого года на турнире в Торонто сильнее оказалась Циньвэнь.