Жабер в тяжёлом противостоянии одолела Боузкову и вышла в четвёртый круг US Open

Завершилась встреча в рамках третьего круга Открытого чемпионата США между тунисской теннисисткой Онс Жабер (пятая ракетка мира) и представительницей Чехии Мари Боузковой (31-я ракетка мира). Матч закончился победой Жабер со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 50 минут. За это время Онс исполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов (63%). В свою очередь, Боузкова не совершила ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала 5 из 11 возможных брейк-пойнтов (45%).
В четвёртом круге представительница Туниса встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (23-я ракетка мира). Ранее теннисистки провели только один матч против друг друга, где в августе прошлого года на турнире в Торонто сильнее оказалась Циньвэнь.
- 3 сентября 2023
-
06:10
-
05:26
-
05:02
-
04:47
-
03:58
-
03:36
-
03:25
-
03:02
-
02:47
-
01:52
-
01:10
-
00:59
-
00:50
-
00:32
-
00:15
-
00:15
- 2 сентября 2023
-
23:52
-
23:38
-
22:55
-
22:51
-
22:30
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:38
-
21:28
-
21:17
-
20:59
-
20:45
-
20:29
-
20:00
-
19:40
-
19:37
-
19:11
-
18:30