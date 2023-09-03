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Жабер в тяжёлом противостоянии одолела Боузкову и вышла в четвёртый круг US Open

Жабер в тяжёлом противостоянии одолела Боузкову и вышла в четвёртый круг US Open
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Завершилась встреча в рамках третьего круга Открытого чемпионата США между тунисской теннисисткой Онс Жабер (пятая ракетка мира) и представительницей Чехии Мари Боузковой (31-я ракетка мира). Матч закончился победой Жабер со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 50 минут. За это время Онс исполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов (63%). В свою очередь, Боузкова не совершила ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала 5 из 11 возможных брейк-пойнтов (45%).

В четвёртом круге представительница Туниса встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (23-я ракетка мира). Ранее теннисистки провели только один матч против друг друга, где в августе прошлого года на турнире в Торонто сильнее оказалась Циньвэнь.

US Open (ж). 3-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 02:25 МСК
Онс Жабер
5
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 5 3
         
Мари Боузкова
31
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
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