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US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей шестого игрового дня

US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей шестого игрового дня
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Сегодня, 3 сентября, завершились матчи шестого игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня проходили матчи в рамках третьего круга.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты шестого игрового дня в женском одиночном разряде.

Результаты US Open 3 сентября. Женщины, третий круг

Арина Соболенко (Беларусь) — Клара Бюрель (Франция) — 6:1, 6:1.
Дарья Касаткина (Россия) — Гретье Миннен (Бельгия) — 6:3, 6:4.
Мэдисон Кис (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 5:7, 6:2, 6:2.
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 4:6, 6:4.
Джессика Пегула (США) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 4:6, 6:2.
Питон Стирнс (США) — Кэйти Бултер (Великобритания) — 6:4, 6:3.
Онс Жабер (Тунис) — Мари Боузкова (Украина) — 5:7, 7:6, 6:3.
Маркета Вондроушова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 6:1.

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