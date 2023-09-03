Матч Медведева и Баэса прерван из-за дождя, встреча возобновится под крышей

Во время встречи в рамках третьего круга Открытого чемпионата США между российским теннисистом Даниилом Медведевым (третья ракетка мира) и аргентинцем Себастьяном Баэсом (32-я ракетка мира) пошёл сильный дождь, из-за которого встреча оказалась прервана. Противостояние продолжится в скором времени под крышей.

Первые два сета оказались за Даниилом — 6:2, 6:2. Но в третьем сете Баэс смог переломить ситуацию и повёл со счётом 5:2. Именно в этот момент произошла пауза.

Матч идёт уже 2 часа и одну минуту. За это время Медведев уже совершил девять подач навылет, но допустил семь двойных ошибок, а также реализовал пять из восьми брейк-пойнтов (63%). В свою очередь, Баэс не совершил ни одного эйса, сделал три двойные ошибки и реализовал только 2 из 11 возможных брейк-пойнтов.