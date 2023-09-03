Матч Медведева и Баэса прерван из-за дождя, встреча возобновится под крышей

Во время встречи в рамках третьего круга Открытого чемпионата США между российским теннисистом Даниилом Медведевым (третья ракетка мира) и аргентинцем Себастьяном Баэсом (32-я ракетка мира) пошёл сильный дождь, из-за которого встреча оказалась прервана. Противостояние продолжится в скором времени под крышей.
Первые два сета оказались за Даниилом — 6:2, 6:2. Но в третьем сете Баэс смог переломить ситуацию и повёл со счётом 5:2. Именно в этот момент произошла пауза.
Матч идёт уже 2 часа и одну минуту. За это время Медведев уже совершил девять подач навылет, но допустил семь двойных ошибок, а также реализовал пять из восьми брейк-пойнтов (63%). В свою очередь, Баэс не совершил ни одного эйса, сделал три двойные ошибки и реализовал только 2 из 11 возможных брейк-пойнтов.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|
|2
|6
- 3 сентября 2023
-
08:02
-
07:31
-
06:10
-
05:26
-
05:02
-
04:47
-
03:58
-
03:36
-
03:25
-
03:02
-
02:47
-
01:52
-
01:10
-
00:59
-
00:50
-
00:32
-
00:15
-
00:15
- 2 сентября 2023
-
23:52
-
23:38
-
22:55
-
22:51
-
22:30
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:38
-
21:28
-
21:17
-
20:59
-
20:45
-
20:29
-
20:00
-
19:40
-
19:37