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Матч Медведева и Баэса прерван из-за дождя, встреча возобновится под крышей

Матч Медведева и Баэса прерван из-за дождя, встреча возобновится под крышей
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Во время встречи в рамках третьего круга Открытого чемпионата США между российским теннисистом Даниилом Медведевым (третья ракетка мира) и аргентинцем Себастьяном Баэсом (32-я ракетка мира) пошёл сильный дождь, из-за которого встреча оказалась прервана. Противостояние продолжится в скором времени под крышей.

Первые два сета оказались за Даниилом — 6:2, 6:2. Но в третьем сете Баэс смог переломить ситуацию и повёл со счётом 5:2. Именно в этот момент произошла пауза.

Матч идёт уже 2 часа и одну минуту. За это время Медведев уже совершил девять подач навылет, но допустил семь двойных ошибок, а также реализовал пять из восьми брейк-пойнтов (63%). В свою очередь, Баэс не совершил ни одного эйса, сделал три двойные ошибки и реализовал только 2 из 11 возможных брейк-пойнтов.

US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 05:50 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 5
2 		2 6
             
Себастьян Баэс
32
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
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