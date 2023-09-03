«Хорошо, что закончили матч не в 4 утра». Медведев — о победе над Баэсом на US Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над представителем Аргентины Себастяном Баэсом (32-я ракетка мира) в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

«Мы оба играли хорошо, даже в первых двух сетах. Просто я был чуть лучше в важных моментах, всё шло по-моему. В третьем сете соперник немного поднял свой уровень игры, чем усложнил задачу. Немного удачи и моя хорошая игра позволили мне остаться на плаву в этом сете. Хорошо, что мы закончили не в 4 часа утра», — сказал Медведев после матча.

В следующем круге Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минором (12-я ракетка мира).