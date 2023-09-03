Медведев — о зрителе на матче US Open: он так завёлся, что всю ночь будет кричать: «Vamos»

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков во время матча третьего круга Открытого чемпионата США — 2023, в котором россиянин обыграл аргентинского спортсмена Себастьяна Баэса. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Медведева.

«Спасибо всем зрителям, которые не кричали между первой и второй подачей. Вы прекрасны. Но был один парень… Я не знаю, есть ли у него девушка или жена. Я не знаю, как она будет спать, ведь он так завёлся, что всю ночь будет кричать: «Vamos, vamos, vamos!» Мне его жаль», — сказал Медведев после матча.

Напомним, следующем круге US Open — 2023 Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минором (12-я ракетка мира).