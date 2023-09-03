US Open – 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей 5-го игрового дня

Подошёл к концу пятый игровой день Открытого чемпионата США – 2023 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми его результатами.

Теннис. US Open — 2023, мужчины. Результаты пятого игрового дня

Джек Дрэйпер (Великобритания) – Майкл Ммо (США, WC) – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Даниэль Эванс (Великобритания, 26) – 6:2, 6:3, 4:6, 6:3.

Маттео Арнальди (Италия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 16) – 6:3, 6:4, 6:3.

Андрей Рублёв (Россия, 8) – Артур Риндеркнеш (Франция, 8) – 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.

Янник Синнер (Италия, 6) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:3, 2:6, 6:4, 6:2

Александр Зверев (Германия, 12) – Григор Димитров (Болгария, 19) – 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).