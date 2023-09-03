Даниил Медведев пятый раз подряд вышел во вторую неделю US Open

Чемпион 2021 года, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в пятый раз подряд вышел во вторую неделю US Open. При этом важно отметить, что россиянин в седьмой раз в карьере играет на американском турнире «Большого шлема».

Напомним, Медведев (3) вышел в 1/8 финала US Open — 2023, в третьем круге обыграв 32-ю ракетку мира, 22-летнего аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). Нельзя не отметить, что таким образом Даниил прервал 12-матчевую беспроигрышную серию Себастьяна.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Медведев сразится с 13-й ракеткой мира, австралийцем Алексом де Минором (13). Интересно, что россиянин проиграл два последних матча с де Минором.