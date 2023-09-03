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Мария Шарапова критически высказалась о неравенстве призовых внутри WTA-тура

Мария Шарапова критически высказалась о неравенстве призовых внутри WTA-тура
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова критически высказалась о неравенстве призовых внутри женского тура.

«Да, 15-20% женского тура получают равные призовые. Но где остальные 80%? Это даже близко не равенство. К сожалению, теннисные события, в которых принимает участие 80% женского тура, не получают должного внимания со стороны СМИ, их не освещают. Таким образом, тема равенства даже не получает платформы для освещения, потому что не так уж много людей во всём мире знают, что подобные турниры существуют», — приводит слова Шараповой Tennis Letter со ссылкой на конференцию по гендерному равенству в спорте.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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