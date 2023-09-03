Eurosport: Медведев против фанатов US Open — самый большой баттл в теннисе прямо сейчас

Издание Eurosport забавно прокомментировало отношения чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с болельщиками на американском турнире «Большого шлема».

«Самое большое соперничество в теннисе прямо сейчас: Даниил Медведев против фанатов US Open», — написал Eurosport в своих социальных сетях.

Напомним, Медведев часто конфликтует с болельщиками в Нью-Йорке. US Open – 2023 не стал исключением. По ходу матча второго круга Медведев (3) вступил в конфликт со зрителями. Россиянина смущали крики и разговоры на трибунах. «Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — позволил себе замечание Даниил. В интервью на корте после победы в третьем круге над аргентинцем Себастьяном Баэсом россиянин отпустил несколько шуток в адрес одного из болельщиков, который постоянно и очень активно подбадривал его соперника.

Ранее Медведев в пятый раз подряд вышел во вторую неделю US Open. Даниил пробился в 1/8 финала, в третьем круге обыграв 32-ю ракетку мира, аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).