Какого результата Даниил Медведев добьётся на US Open — 2023?

Чемпион 2021 года, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open — 2023. В третьем круге Даниил обыграл 32-ю ракетку мира, 22-летнего аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).

Важно отметить, что Медведев в пятый раз подряд вышел во вторую неделю Открытого чемпионата США.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какого результата Даниил Медведев теперь добьётся на US Open — 2023?»

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Медведев сразится с 13-й ракеткой мира, австралийцем Алексом де Минором (13). Интересно, что россиянин проиграл два последних матча с де Минором, в том числе недавний четвертьфинал «Мастерса» в Торонто.