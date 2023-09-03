Какого результата Даниил Медведев добьётся на US Open — 2023?
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Чемпион 2021 года, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open — 2023. В третьем круге Даниил обыграл 32-ю ракетку мира, 22-летнего аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).
Важно отметить, что Медведев в пятый раз подряд вышел во вторую неделю Открытого чемпионата США.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какого результата Даниил Медведев теперь добьётся на US Open — 2023?»
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Медведев сразится с 13-й ракеткой мира, австралийцем Алексом де Минором (13). Интересно, что россиянин проиграл два последних матча с де Минором, в том числе недавний четвертьфинал «Мастерса» в Торонто.
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