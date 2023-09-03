Рублёв — о болельщиках на US Open: сумасшедшая атмосфера в Нью-Йорке иногда мне помогает
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о болельщиках на Открытом чемпионате США.
«На каждом турнире «Большого шлема» своя атмосфера. В Нью-Йорке всегда было шумно. У меня это вызывает особые ощущения, потому что эта сумасшедшая атмосфера иногда мне помогает. Некоторые турниры, такие как Уимблдон, проходят очень тихо. А здесь поддерживают, болеют, кричат во время розыгрышей и между ними. Все турниры хороши. Нужно принимать их такими, какие они есть, и просто наслаждаться. Думаю, прекрасно, что каждый турнир особенный», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.
Ранее Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2023. На этой стадии россиянин сыграет с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.
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