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US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 7-го игрового дня

Сегодня, 3 сентября, пройдёт седьмой игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. US Open — 2023, женщины. Расписание седьмого игрового дня

Каролина Мухова (Чехия, 10) – Синьюй Ван (Китай) – начало матча примерно в 18:00 мск.

Сорана Кырстя (Румыния, 3) – Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – начало матча примерно в 19:30 мск.

Каролина Возняцки (Дания, WC) – Кори Гауфф (США, 6) – начало матча примерно в 21:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Елена Остапенко (Латвия, 20) – начало матча примерно в 04:00 мск.

Женский US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.