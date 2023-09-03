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US Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Сегодня, 3 сентября, состоится шестой игровой день Открытого чемпионата США – 2023 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. US Open — 2023, мужчины. Расписание шестого игрового дня

Томми Пол (США, 14) – Бен Шелтон (США) – начало матча примерно в 19:00 мск.

Ринки Хидзиката (Австралия, WC) – Фрэнсис Тиафо (США, 10) – начало матча примерно в 22:00 мск.

Доминик Штрикер (Швейцария, Q) – Тейлор Фритц (США, 9) – начало матча примерно в 00:00 мск.

Борна Гойо (Хорватия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 2) – начало матча примерно в 02:00 мск.

Финал US Open – 2023 запланирован на 10 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас (1).