US Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня
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Сегодня, 3 сентября, состоится шестой игровой день Открытого чемпионата США – 2023 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. US Open — 2023, мужчины. Расписание шестого игрового дня
Томми Пол (США, 14) – Бен Шелтон (США) – начало матча примерно в 19:00 мск.
Ринки Хидзиката (Австралия, WC) – Фрэнсис Тиафо (США, 10) – начало матча примерно в 22:00 мск.
Доминик Штрикер (Швейцария, Q) – Тейлор Фритц (США, 9) – начало матча примерно в 00:00 мск.
Борна Гойо (Хорватия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 2) – начало матча примерно в 02:00 мск.
Финал US Open – 2023 запланирован на 10 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас (1).
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