Кис — о Возняцки: невероятно впечатляющее возвращение в тур после рождения двух детей

17-я ракетка мира, американка Мэдисон Кис поделилась мнением о возвращении в спорт бывшей первой ракетки мира из Дании Каролины Возняцки, которая вновь стала выступать в этом сезоне после рождения двух детей.
«Я крайне впечатлена уровнем Каролины. Она показала отличную игру в матче с Брэйди. Видно, что Каролина быстро пришла в форму. У меня такое ощущение, будто она вообще не покидала тур. Это невероятно впечатляющее возвращение после рождения двух детей. Она показала, что это возможно. В туре много мам, но я всё равно хочу выразить Каролине своё уважение. Рада, что это становится нормой», — сказала Кис на пресс-конференции.
Напомним, Возняцки вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2023. На этой стадии турнира датчанка сыграет с шестой ракеткой мира, американкой Кори Гауфф.
- 3 сентября 2023
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