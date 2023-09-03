Ольховский поделился ожиданиями от матча Медведева и де Минора в четвёртом круге US Open
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящем матче 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2023, в котором третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором (13-й в рейтинге ATP).
«Даниил проиграл Де Минору в Канаде, но тот поединок не отражал реального положения вещей в игре. На турнире «Большого шлема» формат другой — пять сетов. Даниил чувствует себя поувереннее на корте, чем в Канаде. Надеюсь, результат будет в другую сторону. Но Де Минор — достаточно серьёзный соперник», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч Медведева и де Минора состоится завтра, 4 сентября. US Open — 2023 завершится 10 сентября.
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