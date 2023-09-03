Новак Джокович может стать почётным гражданином Черногории

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович выступил с предложением присвоить сербскому теннисисту Новаку Джоковичу звание почётного гражданина Черногории.

«Новак Джокович любит Черногорию, он часто приезжает сюда. Новак способен воодушевлять людей следовать его примеру, даже если он недостижим. В целом я считаю, что спорт помогает нам преодолевать некоторые трудности, которые возникают — политические и экономические. Я полностью поддерживаю Джоковича и людей, сделавших себе имя в спорте. Он стал известным не только в Сербии или в Черногории. Джокович — это глобальный бренд. Его одинаково уважают на Филиппинах, в США, а Африке, и, конечно, в странах, откуда происходят его предки.

Мне бы очень хотелось, чтобы Джокович стал почётным гражданином нашей страны, но никакого давления нет. Это вопрос его желания, и мы в любом случае всегда будем рады ему», — приводит слова Абазовича Nova.rs.