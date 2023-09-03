Мужской US Open — 2023 ознаменовался уникальным достижением

Мужской US Open – 2023 ознаменовался уникальным рекордом. Впервые с момента публикации рейтинга ATP в 1973 году четыре теннисиста, не входящие в топ-100 мирового табеля, пробились в четвёртый круг Открытого чемпионата США.
Этими игроками стали – британец Джек Дрэйпер (123-я ракетка мира), австралиец Ринки Хидзиката (110-я ракетка мира), швейцарец Доминик Штрикер (128-я ракетка мира) и хорват Борна Гойо (105-я ракетка мира).
US Open. Матчи 4-го круга теннисистов не из топ-100
Ринки Хидзиката (Австралия, WC) – Фрэнсис Тиафо (США, 10)
Доминик Штрикер (Швейцария, Q) – Тейлор Фритц (США, 9)
Борна Гойо (Хорватия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 2)
Джек Дрэйпер (Великобритания) – Андрей Рублёв (Россия, 8)
Отметим, что в последний раз на турнире «Большого шлема» подобное случалось Уимблдоне в 1995 году.
Финал US Open – 2023 запланирован на 10 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас (1).
- 3 сентября 2023
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