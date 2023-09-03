Веснина: де Минор — первая серьёзная проверка для Медведева на US Open — 2023

Российская теннисистка, чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2023, в котором третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором (13-й в рейтинге ATP).

«Де Минор — первая серьёзная проверка для Медведева на этом US Open. Даня очень уверенно прошёл все три своих матча на турнире, проиграв всего лишь один сет. Он поймал свою игру, нашёл правильный игровой ритм. Для топ-игрока на первых матчах «Большого шлема» это самое важное.

Против австралийца Медведеву будет очень тяжело. Это один из самых неудобных соперников для Дани после Алькараса. Психологически тоже будет непросто. Минор уже несколько раз подряд обыграл Медведева.

Надеюсь, что Даниил сможет разозлиться и правильно подойти к этому матчу. В этой игре многое решит первая подача Медведева. С ней у него проблем возникнуть не должно. Ему нужно играть больше в атаку, иначе де Минор будет бегать до следующего утра», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.